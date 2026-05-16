韓国空軍が13日までに、老朽化したF-5戦闘機の全機退役時期を2030年から2027年に前倒しする方針を固めた。先日、量産1号機が完成した国産戦闘機KF-21の実戦配備拡大を念頭に置いた措置とみられる。だが、この決定には「遅すぎた」観も否めない。韓国空軍では近年、F-5系列機の墜落や衝突事故が相次ぎ、2000年以降の事故機だけで15機に達した。犠牲になった操縦士は16人に上る。F-5は米国が1960年代に開発した軽戦闘機で、韓国では