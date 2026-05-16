◆ファーム・リーグ西武０―１巨人（１５日・カーミニーク）巨人の西舘勇陽投手（２４）が１５日、上半身のコンディション不良から復帰３戦目で快投を披露した。ファーム・リーグ・西武戦（カーミニーク）に先発で登板。最速１５４キロを計測した直球に変化球を織り交ぜ、６回３安打５奪三振で無失点。「前回の反省として、ランナーを出してからというところがあった。狙ってゲッツーも取れたし、試合勘も出てきて落ち着いて