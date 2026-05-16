荒れた中学生を良い方向に変容させるのは難しい。その子が「障がい」を抱えていたらなおさらである。しかし、公立中学校で国語教師として勤務する長谷川博之氏は、「集団生活をものともしない」厄介な生徒を、見事「100点」をとるまでに成長させた。そのカギとなったのが「五色百人一首」であった。果たして彼はこの“古風な”教材をどう用いて生徒にはたらきかけたのか。プロの仕事の凄味がわかる特別記事をお贈りする。『長谷川