◇プロ野球セ・リーグ 巨人2-0DeNA(15日、東京ドーム)巨人が4連勝し3位に浮上。8回無失点と好投した先発の井上温大投手が自身3勝目を挙げ試合を振り返りました。井上投手は前回から中11日をあけての先発登板。自己最長に並ぶ8回を投げきり109球、被安打3、9奪三振無失点という結果に「7回に出し切って投げていたので、8回は行くとは思わなかったんですけど、(大城)卓三さんが来てくれて、がんばれと何回も言ってくれてたので、頑張