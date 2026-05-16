「阪神０−２広島」（１５日、甲子園球場）「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして医薬品医療機器法違反（指定薬物の使用）の罪で起訴された元広島の選手、羽月隆太郎被告（２６）の初公判が１５日、広島地裁で開かれた。羽月被告が初公判で「周囲にも吸っているカープの選手がいた」と発言したことを受け、広島・新井監督は阪神戦後に「再度、ヒアリングをすると球団から聞いているので、それ