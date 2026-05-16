車に座った英マンチェスターのバーナム市長＝15日、マンチェスター（ロイター＝共同）【ロンドン共同】英中部マンチェスター市長で与党労働党のバーナム氏は15日、党から下院補選への立候補を事実上認められた。英メディアが伝えた。バーナム氏はスターマー首相を上回る人気とされ、下院議員になり党内で一定の支持を得られれば党首選への立候補が可能。党首選出馬に向け一歩前進した。補選は6月18日に実施される可能性が伝えら