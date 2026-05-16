「阪神０−２広島」（１５日、甲子園球場）連敗ストッパー襲名じゃ！広島の先発・栗林良吏投手（２９）が今季２度目となる被安打１での完封勝利で、チームを連敗脱出へと導いた。自身が登板した試合でチームの連敗が止まるのは早くも今季４度目。１シーズン２度の１安打完封勝利は球団史上初の快挙にもなり、先発転向１年目にして大車輪の活躍が止まらない。今季完封負けのなかった阪神を前に、防御率０点台男が立ちはだかっ