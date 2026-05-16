最新「ハリアー」に反響あり！「ディーゼルエンジン搭載だと！」「マニュアル車も選べるの!?」日本で「ハリアー」と聞けば、誰もがトヨタのスタイリッシュな都市型SUVを思い浮かべるでしょう。しかし、海を渡った自動車大国インドには、私たちが知るものとは全く異なる、もうひとつの“ハリアー”が存在し、現地で人気を集めているのです。【画像】超カッコイイ！ これが最新「ハリアー」です！ （40枚）インドの大手自動車