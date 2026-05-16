暑い夏に欠かせないエアコン。そのエアコンの販売価格が、来年になると大幅に上がります。 【写真を見る】65％の人が知らない？"エアコンの2027年問題"来春には格安機が消え、価格は最大2倍に！いま買う？それとも寿命を延ばす？ 「エアコンの2027年問題」と呼ばれていますが、一体何が変わるのか調べてきました。 5万円～7万円ぐらいのエアコンが消える？ 熊本市内の家電量販店です。店内には「2027年問題」と書か