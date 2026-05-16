新潟県長岡市に本社を置く日本精機は15日、2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の連結決算を発表しました。 2026年3月期の決算を発表した日本精機。 売上収益は前期比3.6%増の3278億円、営業利益は同21.3%増の116億円となり、増収増益を達成しました。 売上収益の増加は、中国市場での四輪車向け計器の販売減少があったものの、アセアン・インド・ブラジルを中心とした二輪車用計器の販売が好調に推移したことが