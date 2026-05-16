日本サッカー協会(JFA)が15日、カナダ、メキシコ、アメリカの共同開催で行われるFIFAワールドカップ2026に出場するメンバー26人を発表。会見で自ら日本代表に選出した選手らの名前を読み上げた森保一監督が、アヤックスに所属するDF冨安健洋選手の選出理由について言及しました。冨安選手は今季途中からアヤックスに加入。ケガから復帰後、リーグ戦では6試合に出場。しかし再びケガにより戦線を離脱しています。森保監督は、冨安選