掃除屋が教える「1分楽ピカ術」を発信している、こまちさん（@komachi_kurashi_）が、15日までに自身のインスタグラムを更新。下駄箱の匂い、湿気、カビ対策を紹介した。【画像】「カビまで生えてる…」ブーツを守る“対策”「梅雨前にやっておくと安心」と書き出し、ショート動画を公開。「万能すぎない」「敷くだけで快適になるこのシート」と、竹炭シートを紹介し、「下駄箱って開けた瞬間臭くない！？」と呼びかけ、さらに