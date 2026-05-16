ドル円、１５８円台後半に上昇今週の米インフレ指標と米利上げ期待の台頭を改めて意識＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル高が優勢となり、ドル円も１５８円台後半に上昇した。今月連休中の財務省の介入による下げを完全に戻している。来週はフランスでＧ７財務相・中央銀行総裁会議が行われるが、それを機に財務省が何らかのアクションと取ってくるか注目される。片山財務相は国債利回りの急騰に関して議論が及ぶと