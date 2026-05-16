女優・高岡早紀の解禁ショットが話題を呼んでいる。１６日までにインスタグラムで「日差しが強くなってきたね。麦わら帽子、出したよ」とつづり、サングラスをかけて麦わら帽子をかぶる姿をアップした。この投稿には「ダレカトおもったら！」「夏が怖いです」「お顔が小さすぎてサングラスめちゃくちゃデカく見える」「お洒落（しゃれ）ですね」「麦わら帽子美人」「何を身に着けてもオシャレ」などの声が寄せられている。