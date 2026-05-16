【全2回（前編/後編）の前編】GW最終日にもたらされた痛ましい報せである。部活動の生徒を乗せたマイクロバスが磐越道で大破、1人の生徒が亡くなった。学校側とバス会社、それぞれの不作為で若い命が奪われてしまった格好だが、実は逮捕された当の運転手は「危険人物」として知られていた。＊＊＊【写真を見る】「ズボンがずり下がって下着が見えて…」“異様な姿”が目撃されていた運転手事故があったのは5月6日の朝。新