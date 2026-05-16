【ニューヨーク共同】15日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は大幅続伸し、指標の米国産標準油種（WTI）の6月渡しが前日比4.25ドル高の1バレル＝105.42ドルで取引を終えた。米国とイランの戦闘終結に向けた協議に進展が見られず、ホルムズ海峡の封鎖が長期化するとの警戒感が強まったことから買い注文が膨らんだ。