「有力馬次走報」(１５日)有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆フローラＳを快勝したラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠）が１５日、オークス（２４日・東京、芝２４００メートル）の１週前追い切りを行った。武藤（レースはレーン）を背に美浦Ｗで３頭併せ。馬なりで６Ｆ８１秒１−３６秒８−１１秒３をマークして楽々と最先着を