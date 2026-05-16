JR東日本は2026年5月13日・14日、全面開業から約1年を迎えた「TAKANAWA GATEWAY CITY（高輪ゲートウェイシティ）」で、ビジネス創造イベント「GATEWAY Tech TAKANAWA 2026」を開催しました。最大の注目は、2027年春から品川・大井町など広域品川圏の5駅で開始予定の「タッチレス（ウォークスルー）改札」実証実験。本記事では、ベビーカーや旅行者にとって劇的な変化をもたらす最新改札の体験レポートを中心に、公道を走る自動運転