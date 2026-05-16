プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第8節 ルーベンとアントワープの試合が、5月16日03:45にキング・パワー＠デン・ドリーフ・スタディオンにて行われた。 ルーベンは明本 考浩（MF）、大南 拓磨（DF）、アブドゥルカリム・トラオレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアントワープは綱島 悠斗（MF）、野沢 大志ブランドン（G