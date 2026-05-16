リーグ・アン 25/26の入替戦予選ラウンド2 サンテティエンヌとロデーズAFの試合が、5月16日03:30にスタッド・ジェフロワ・ギシャールにて行われた。 サンテティエンヌはルーカス・スタッシン（FW）、ズラブ・ダビタシュビリ（FW）、ジョシュア・ダフス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するロデーズAFはイブラヒマ・バルデ（FW）、タイリク・アルコンテ（FW）