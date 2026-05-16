住宅の全領域に及ぶナフサ危機ウッドショックとの決定的な違い4月13日、TOTOがシステムバスとユニットバスの新規受注停止を発表した。LIXILなど他の主要メーカーにも納期未定や出荷制限の動きが広がり、住宅業界に緊張が走っている。TOTOは段階的に受注を再開したものの、先行きは予断を許さない。原因は「ナフサ」と呼ばれる石油化学原料の供給不足である。中東情勢の緊迫化、とりわけホルムズ海峡の封鎖をきっかけに、この言