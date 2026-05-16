韓国で人気の美人チアリーダー、キム・ヒョニョンのスイムウェア姿がファンを魅了している。【写真】“そこ”に釘付け…キム・ヒョニョンのぴたぴたウェットスーツキム・ヒョニョンは最近、自身のインスタグラムを更新。「父母の日だから両親とAnanti♡」とキャプションに綴り、釜山（プサン）のリゾートホテルを訪問した際の写真を数枚投稿した。公開された写真には、青々とした海が一望できるプールで佇むキム・ヒョニョン