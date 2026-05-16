日本サッカー協会（JFA）は５月15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表した。そのなかで、昨年12月に左膝前十字靱帯を断裂し、メンバーから外れた南野拓実について、森保一監督が“異例のプラン”を明かした。森保監督は同日に放送されたテレビ朝日系列の『報道ステーション』に出演。番組内で選外となった南野について訊かれ、「拓実もチームのコンセプトを体現してくれているような選手だったので、本