日本サッカー協会(JFA)は15日、FIFAワールドカップ2026に出場するメンバー26人を発表。J1・FC東京でプレーする長友佑都選手が、日本代表史上初となる5大会連続のメンバー入りを果たしました。カナダ、メキシコ、アメリカの3カ国共同開催となる今大会。39歳で迎える大舞台へ向け、森保一監督がプレー面と精神面の両方から長友選手の選出理由について語りました。まずプレーヤーとしての状態について、「彼のコンディション視察で見