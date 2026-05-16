【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。 5月16日の放送では、強い弾力が特徴のものから、やわらかな食感のものまで、地域ごとに多彩な特色を持つ「うどん」を、ふたりがじっくり深掘りする。 ■コシから食感まで千差万別！ご当地ならではの魅力 近年では全国のうどん店が関