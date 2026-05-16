16日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比240円安の6万1800円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万1409.29円に対しては390.71円高。出来高は1万1517枚だった。 TOPIX先物期近は3870ポイントと前日比11.5ポイント安、TOPIX現物終値比6.03ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 61800-240 11517 日経22