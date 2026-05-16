「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）小倉牝馬Ｓを制して勢いに乗るジョスランは７枠１４番。鹿戸師は「特に気にしていなかったけど、極端な枠ではないし、あとは前に壁を作って運びたいね」と前向きに語った。金曜朝は美浦坂路で４Ｆ５８秒７−４３秒１−１３秒９をマークした。やや掛かり気味にも映ったが、「グイグイと元気いっぱいだったね。土曜も軽くやりますよ」とトレーナーは万全の状態をアピールしていた。