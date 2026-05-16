「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）金鯱賞３着から念願のＧ１タイトル奪取を目指すクイーンズウォークは４枠７番からスタート。昨年のピンク帽から一転して内めの好枠を引き当てた。金曜朝は栗東ＣＷで軽く汗を流し、準備完了。福永助手は「ここまでは順調です。暖かくなって体調も上がってきたようにも感じます」と納得の表情を浮かべつつ「久々のマイルですが昨年と同じローテーションで、今年も好レースを期待しま