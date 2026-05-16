「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）悲願のタイトル獲りに挑むココナッツブラウンは金曜、栗東の角馬場で調整を進めた。枠は真ん中の５枠９番に決まり、上村師は「偶数奇数は気にしていなかったし、並びも含めてちょうどいい所」と極端過ぎない場所を歓迎していた。前走の小倉牝馬Ｓは少し馬体重を減らして３着に敗れたが、その後に間隔をあけたことで心身ともにリフレッシュ。指揮官は「馬体重も４６０キロ台と予定通