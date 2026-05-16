「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）中山牝馬Ｓ４着からの巻き返しを狙うエリカエクスプレスは２枠４番。金曜は栗東坂路でじっくり乗り込まれ、本番に備えた。杉山晴師は「内の偶数ですし、悪い印象はない枠ですね。今週から東京の芝はＢコース。ある程度は内めの馬場もいいでしょうから。前走も折り合いはついていたし、あとはジョッキー（武豊）に任せます」と冷静に受け止めた。