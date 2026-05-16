「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）阪神牝馬Ｓ８着から巻き返したいラヴァンダは３枠６番をゲット。内めの偶数枠に中村師は「いい所を引けた」と満足の表情を浮かべる。金曜朝は栗東坂路で調整して土曜の輸送に備えた。「追い切った後も順調。輸送を考慮したわけじゃなく、普通に調教して体重が増えて、状態はいいと思う」と仕上がりに不安はない。鞍上は今回も岩田望。「暑さが心配ですが、考えて乗ってくれると思う