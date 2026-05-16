「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）チェルヴィニアは金曜朝、美浦坂路を４Ｆ７２秒４−１７秒２で登坂した後、Ｗコースで６Ｆ９２秒０−４２秒２−１３秒７をマーク。ラストでしっかり脚を伸ばした。枠順は大外となる８枠１８番に決まったが、木村師は「与えられた所で、しっかりと対応できるように取り組んでいきます。元気に過ごせています。（レース当日に）いい状態で出せるように努めていきたい」とコメントした