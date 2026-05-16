「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）阪神牝馬Ｓ２着のリベンジに燃えるカムニャックは４枠８番。友道師は「入った所でやるだけです」とうなずいた。金曜朝は、栗東坂路を伸び伸びと登坂。「落ち着きがありますし、変わりなく来ています。輸送で体重はあまり減らないし、前走と同じくらいの馬体重（４９８キロ）で出せるんじゃないかな。前進気勢があるし、マイルの距離もいいと思います」と期待を込めた。