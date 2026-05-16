◇パ・リーグソフトバンク3─6楽天（2026年5月15日）ソフトバンクの上沢が3回3安打4失点（自責点0）で2敗目を喫した。2回に味方の失策からピンチを招き、佐藤に3ランを浴びるなど4点を失った。「早めに複数失点してしまった。反省している」今季自己最短の降板で、小久保監督は「コンディション的な部分もあり予防で早めに代えた」と説明した。7回には柳田が約1カ月ぶりの右越え4号ソロを放ち、早川の連続無失点を22イニン