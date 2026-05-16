トランプ米大統領【ワシントン共同】米FOXニュースは15日、トランプ大統領がインタビューで、イランを過小評価していたのかとの指摘を否定したと伝えた。これまでの攻撃ではイラン国内の橋や電力インフラを破壊せず、あえて残したと主張。「2日で全てを破壊できる」と警告した。15日、中国訪問を終えて帰国する。イランとの戦闘終結に向けた交渉が行き詰まり、軍事行動再開を含む選択肢を検討しているとされるが、訪中終了まで