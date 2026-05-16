巨人２−０ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝１５日）――巨人が今季初の４連勝。五回にキャベッジのソロなどで２点を先行し、逃げ切った。８回３安打無失点の井上が３勝目。ＤｅＮＡは打線がつながらなかった。◇臆することなく左打者の内角を厳しく突き続ける姿には、確かな成長が見てとれた。巨人の井上が自己最長に並ぶ８回を投げ、無失点で３勝目を飾った。２５歳の左腕は毎年、右打者より左打者を苦手にしてきた。昨季の被打率も