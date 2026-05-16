◇パ・リーグソフトバンク3─6楽天（2026年5月15日）ソフトバンクのスチュワートが16日の楽天戦で再スタートの3勝目を目指す。開幕から連勝スタートを切ったものの連敗。4月21日の西武戦では1回6安打6失点で再調整となっていた。首脳陣からは今季“15勝”を期待される右腕は「強気でどんどん攻めて、自分のピッチングをするだけです」と意気込みを口にした。