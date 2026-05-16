ソフトバンクは１５日の楽天戦（楽天モバイル）に３―６で敗れ、今季２度目の３連敗を喫した。直近１０試合は３勝７敗と黒星が重なり低迷。この日も上昇の気配が漂わない戦いぶりで、５位に沈む楽天にあっさりと寄り切られた。開幕５連勝のスタートダッシュを決めながら勝率５割となり、下降線をたどっている。試合後、小久保監督は「今日でちょうど５割でしょ。これからどういう戦いをするかでしょうね。どういう戦いをするか