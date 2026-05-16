「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）Ｇ１・３勝目を目指すエンブロイダリーは６枠１２番に決定。森一師は「極端な内外じゃないので、競馬はしやすいと思います。これからジョッキーと相談して作戦は考えます」と語った。金曜は美浦坂路で軽く汗を流したが「木曜は１回楽をさせました。活気があって馬体も歩様も問題なく、リズム良く走れていたと思います」と状態の良さをアピール。「跳びの大きい馬だし、東京は伸び伸