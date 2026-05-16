ニューヨーク伝統の一戦が、名門の小さな失速を測る「リトマス紙」になる。ヤンキースは１５日（日本時間１６日）から敵地シティ・フィールドでメッツとのサブウェイシリーズに臨む。米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」は「ヤンキースにとって、不調の１週間の中でサブウェイシリーズはさらに重要になる」と指摘。単なる同都市対決ではなく、ア・リーグ東地区首位の座をレイズに奪われたチームが、