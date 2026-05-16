敗戦の中にも、相川ベイの変化はにじんでいた。ＤｅＮＡは１５日の巨人戦（東京ドーム）に０―２で敗れ、４位に転落した。相川亮二監督（４９）は今季ここまで２度対戦して０勝２敗、防御率０・６９と封じ込められていた天敵左腕・井上温大投手（２５）の攻略を期し、スタメン野手８人を全て左打者でそろえる大胆なオーダーを組んだ。しかし、奇策は実らず、１３日の中日戦（横浜）の２回から続く無得点も２８イニングまで伸び