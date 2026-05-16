下馬評の低さを笑い飛ばすような快進撃だ。ブルワーズは１４日（日本時間１５日）、本拠地アメリカンファミリー・フィールドで試合前の時点までナ・リーグ西地区首位だったパドレスに７―１で快勝。２４勝１７敗でナ・リーグ中地区２位につけ、首位カブスとは２・５ゲーム差。得失点差プラス６０は地区トップで、直前のヤンキース３連戦スイープを含め、直近７試合で６勝と勢いを加速させている。開幕前に資金力や層の薄さを不安