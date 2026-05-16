トランプ米大統領が１５日、３日間の中国訪問を終えた。中国がボーイング製航空機２００機や米国産農産物の購入で合意し、成果をアピールしたトランプ氏だが、習近平国家主席に見せた最大限の配慮に驚きの声が上がっている。トランプ氏が異例の行動に出たのは１４日夜に北京で開かれた歓迎晩さん会の席上だ。卓上には北京ダックやサーモンのマスタードソース添えなどのほか、中国産の赤、白ワインが用意された。乾杯したトラン