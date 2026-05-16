人気は絶大だ。バレーボールのＳＶリーグ男子チャンピオンシップ（ＣＳ）決勝第１戦（１５日、神奈川・横浜アリーナ）、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位のサントリーが、同２位の大阪Ｂに３―１で快勝。１万２１１人の観衆が日本一決定戦に熱視線を送った。四方からの大歓声に大黒柱が応えた。２―１の第４セット。１４―１５の場面でサントリーの主将・高橋藍（２４）がサービスエースを決めると、流れは一気に傾いた。チーム