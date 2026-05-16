俳優のジャン・レノが、18日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。ジャン・レノ＝テレビ朝日提供現在、日本が初公演となる自身の半生を語る一人舞台で来日中のジャン・レノが登場。孤独な殺し屋を演じた映画『レオン』の当時の裏話も披露する。モロッコ・カサブランカで生まれたジャン・レノは、フランスで舞台俳優としてキャリアをスタートさせ、ハリウッドでも大活躍。現在77歳