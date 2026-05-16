【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間16日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場。打者としては3試合ぶりの出番となる。大谷は13日（同14日）に投手専念で出場。7回4安打8奪三振無失点の好投で3勝目を挙げた。疲労も考慮し、14日（同15日）は今季初めて欠場。ベンチでチームメートらと談笑しながら試合を見守った。打者としては12日（同13日