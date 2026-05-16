警視庁少年育成課は5月13日までに、器物損壊容疑で東京都内の公立小学校教諭・若松晃司郎容疑者（39）を再逮捕した。各社報道によれば、事件が発生したのは昨年10月。若松容疑者は勤務先の小学校の教室で、当時小学3年生だった女子児童の水筒の飲み口に自分の下半身をこすりつけるなどし、水筒を使用できない状態にさせた疑いが持たれている。「事件当日は日曜日で、休日出勤した若松容疑者は教室で女子児童が忘れたと見られる水筒