元銀座ホステスの人気占い師・蝦名里香先生が「手相」と「算命学」を組み合わせたオリジナル占術『美人占花』をもとに導き出した、今すぐ幸せになれる「開運法」を月2回お届けします！全体の運気5月後半のテーマは「香りで運気を整える」。今期に巡る巳（み）は、香りや感情を深く浸透させる性質を持ちます。古くから、神様は良い香りを好み、反対に邪気が強まるほど不快な香りを放つといわれています。だからこそ、空間にどんな香