フリースタイルスキーの中尾春香ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子モーグル代表・中尾春香（佐竹食品）が公開した警官姿が話題を呼んでいる。14日、自身のインスタグラムを更新。白バイにまたがる凛々しい姿に、ファンから「似合い過ぎ」「カッコイイ」などの声があがった。雪上と同様の凛とした姿勢でまたがった。中尾は青い白バイ警官の制服姿でバイクに搭乗。髪はポニーテールにして黒いヘアゴムで結び、ハ