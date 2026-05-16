猫がカメラを嫌がって視線を外す5つの理由 1.レンズを「目」だと感じて警戒している 猫の世界では、相手をじっと見つめる行為は敵意や攻撃のサインとして受け取られます。カメラやスマートフォンのレンズは、自分を凝視してくる不気味な目のように見えているのです。視線をそらすことで、無用な争いを避けようとする本能が働いています。 2.平和的にその場の緊張を和らげようとしている 視線を外すのは、